Penn State wrestling heads into two road battles with top-six teams

The road does not get any easier in Big Ten wrestling.

No. 2 Penn State will trip to No. 4 Wisconsin for a Friday night battle. You can watch the dual on the Big Ten Network Friday at 9 p.m. E.T. Penn State will stay on the road with a dual at No. 6 Minnesota Sunday at 2 p.m. E.T.

Penn State fell to No. 1 Iowa in its last road dual.

Below you can find the projected lineups of Penn State, Wisconsin and Minnesota courtesy of Penn State athletics.

#2 PENN STATE NITTANY LIONS (8-2, 5-1 B1G)

WT NAME EL HT/HS REC

125 Brandon Meredith Fr. Limerick, Pa./Spring-Ford 11-10

133 #2 Roman Bravo-Young So. Tucson, Ariz./Sunny Side 14-0

141 #2 Nick Lee Jr. Evansville, Ind./Homeschool 14-0

149 Jarod Verkleeren So. Greensburg, Pa./Hempfield 13-4

Luke Gardner Jr. Pottsville, Pa./Pottsville 6-1

157 Bo Pipher Jr. Paonia, Colo./Paonia 9-10

Brady Berge So. Mantorville, Minn./Kasson-Mantorville 1-0

165 #1 Vincenzo Joseph Sr. Pittsburgh, Pa./Central Catholic 9-0

174 #2 Mark Hall Sr. Apple Valley, Minn./Apple Valley 16-1

184 #7 Aaron Brooks Fr. Hagerstown, Md./North Hagerstown 8-1

197 #18 Shakur Rasheed Sr. Coram, N.Y./Longwood 2-3

285 #15 Seth Nevills Fr. Clovis, Calif./Clovis 11-1

#4 WISCONSIN BADGERS (10-3, 3-3 B1G)

WT NAME EL HT/HS REC

125 Eric Barnett Fr. Greenville, Wis./Hortonville 16-6

133 #1 Seth Gross Sr. Apple Valley, Minn./Apple Valley 24-1

141 #7 Tristan Moran Sr. Phoenix, Ariz./Stillwater 17-2

149 #15 Cole Martin Sr. Lancaster, Wis./Lancaster 11-7

157 Drew Scharenbrock Fr. Sun Prairie, Wis./Sun Prairie 17-10

165 #3 Evan Wick Jr. Murrieta, Calif./San Marino 25-3

174 Jared Krattiger Fr. Waterford, Wis./Waterford 7-12

184 Johnny Sebastian Sr. Ramsey, N.J./Bergen Catholic 10-3

197 Taylor Watkins Sr. Columbus, Kan./Columbus 5-13

285 #5 Trent Hillger So. Linden, Mich./Lake Fenton 18-3

#6 MINNESOTA GOLDEN GOPHERS (9-5, 4-2 B1G)

WT NAME EL HT/HS REC

125 #13 Patrick McKee Fr. St. Michael, Minn./St. Michael-Albertville 17-6

133 Jake Gliva Fr. Inver Grove Heights, Minn./Simley 6-8

Brent Jones So. Shakopee, Minn./Shakopee 6-10

141 #4 Mitch McKee Sr. St. Michael, Minn./St. Michael-Albertville 22-3

149 #6 Brayton Lee Fr. Brownsburg, Ind./Brownsburg 19-3

157 Ryan Thomas Fr. St. Paris, Ohio/St. Paris-Graham 9-6

165 Bailee O’Reilly So. Goodhue, Minn./Goodhue 19-7

174 #8 Devin Skatzka Sr. Richmond, Mich./Richmond 23-6

184 Owen Webster Sr. Shakopee, Minn./Shakopee 18-7

197 Garrett Joles Fr. Boyceville, Wis./Boyceville 9-10

Hunter Ritter Sr. Perryville, Md./John Carroll 18-6

285 #1 Gable Steveson So. Apple Valley, Minn./Apple Valley 8-0