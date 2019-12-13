PA Live! Republic Services

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by: Posted By Jayne Ann Bugda

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WHAT AMERICANS NEED TO KNOW TO HAVE AN ECO-FRIENDLY HOLIDAY SEASON; AMERICANS GENERATE 1,000 POUNDS OF TRASH PER HOUSEHOLD DURING THE HOLIDAYS

JEREMY WALTERS, Sustainability Ambassador, Republic Services

REPUBLIC SERVICES

SUSTAINABILITY EXPERT DISCUSSES THE MOST COMMON RECYCLING MISTAKES, AND THE

DO’S & DON’TS OF RECYCLING

WHAT AMERICANS NEED TO KNOW TO HAVE AN ECO-FRIENDLY HOLIDAY SEASON; AMERICANS GENERATE 1,000 POUNDS OF TRASH PER HOUSEHOLD DURING THE HOLIDAYS

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