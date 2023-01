PA live! — Friday on PA live!, Chris and Rachel talk about the new Winter lineup at Dunkin’.

This season, Dunkin’s menu will feature new tasty treats including the brand-new Brown Butter Toffee Latte, Bacon Avocado Tomato Sandwich, and Stuffed Biscuit Bites.

courtesy: Dunkin

courtesy: Dunkin

courtesy: Dunkin

courtesy: Dunkin

courtesy: Dunkin

courtesy: Dunkin

courtesy: Dunkin

Some fan-favorites will return as well, including the Brownie Batter Donut and the Sweet Black Pepper Snackin’ Bacon.