Sondeo AP-NORC revela apoyo a medidas en EEUU por COVID-19

WASHINGTON (AP) — Un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que la mayoría de los votantes republicanos y demócratas por igual aprueban la manera como gobiernos estatales y municipales hacen frente al brote del nuevo coronavirus. Menos de la mitad de los estadounidenses da la misma respuesta respecto al gobierno federal y al presidente Donald Trump, opiniones motivadas por enfoques profundamente partidistas sobre el presidente y su gobierno.

Entre los resultados de la encuesta, realizada del 26 al 29 de marzo entre adultos estadounidenses, destacan los siguientes:

– Las preocupaciones sobre el coronavirus continúan en aumento. La mitad de la población en Estados Unidos se dice muy o extremadamente preocupada de que ellos o alguien de su familia sufra contagio, un incremento de 31% en comparación con el resultado de hace dos semanas y de 22% se hace seis meses.

– Sin divisiones partidistas, una gran cantidad de estadounidenses está a favor de que se tomen medidas para limitar la propagación del COVID-19, entre ellas restricciones de viaje hacia Estados Unidos de personas de otros países (82% en total), que se exija que los ciudadanos estadounidenses que regresan a su país provenientes del extranjero se sometan a una cuarentena en sus casas durante 14 días (88%), el cierre de escuelas (83%) y que se limiten las reuniones a menos de 10 personas (84%).

– Una cantidad ligeramente menor, 78%, apoya que se obligue a la población a permanecer en casa. Casi tres de cada cuatro encuestados se dijeron a favor de restricciones de viaje dentro del territorio nacional, lo que obligaría a los estadounidenses a posponer tratamiento médico no esencial y al cierre de bares y restaurantes.

– 61% de los estadounidenses dan su apoyo al aplazamiento de elecciones que estaban programadas para los próximo dos meses _una postura compartida por el electorado demócrata y el republicano.

– El 63% de los residentes en estados que habían decretado la permanencia en casa al momento de la encuesta aprobaron la respuesta de las autoridades a la pandemia, comparado con el 51% en los estados que no habían tomado esa medida.

– Los estadounidenses se muestran escépticos de que los hospitales de sus áreas estén preparados para lidiar con la propagación. Cerca de la mitad de los demócratas, pero apenas dos de cada 10 republicanos, piensa que los hospitales de su zona no están listos para hacerle frente a la pandemia.

La encuesta AP-NORC fue realizada a 1.057 adultos del 26 al 29 de marzo usando una muestra tomada del Panel AmeriSpeak de NORC, el cual se apoya en la probabilidad y está diseñado para representar a la población de Estados Unidos. El margen de error de muestra para todos los encuestados es de más o menos 4,1 puntos porcentuales.