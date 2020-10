Programa Mundial de Alimentos de ONU gana el Nobel de la Paz

OSLO (AP) — El Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue reconocido el viernes con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en regiones con conflictos y dificultades en todo el mundo.

La agencia de Naciones Unidas, con sede en Roma, brindó asistencia a casi 100 millones de personas en 88 países el año pasado.

“Con el premio de este año, (el comité) desea volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que sufren o enfrentan la amenaza del hambre”, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, al anunciar el premio en Oslo. “El Programa Mundial de Alimentos juega un papel clave en la cooperación multilateral para hacer de la seguridad alimentaria un instrumento de paz”.

La agencia lleva años dirigida por un estadounidense, y en 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al exgobernador republicano de Carolina del Sur, David Beasley, para el cargo.

Un aturdido Beasley alabó a la “familia” del PMA y dijo que se merecían el premio.

“Creo que esta es la primera vez en mi vida que me quedo sin palabras”, dijo Beasley a The Associated Press por teléfono desde Níger. “Estaba muy impactado y sorprendido”.

Del personal de la agencia dijo que “están en los lugares más difíciles y complejos del mundo, donde hay guerras, conflictos, climas extremos (…) se merecen este premio”.

La pandemia del coronavirus ha agravado el hambre que sufren millones de personas en todo el mundo, explicó el Comité del Nobel, que pidió a los gobiernos que aseguren que la tanto la agencia de Naciones Unidas como otras organizaciones humanitarias reciben el apoyo económico necesario para alimentarlas.

“En 2019, 135 millones de personas sufrieron de hambre aguda, la cifra más alta en muchos años”, agregó. “La mayor parte de este incremento se debió a la guerra y a los conflictos armados. La pandemia del coronavirus ha contribuido a un fuerte repunte del número de víctimas de la hambruna en el mundo”.

Este año no faltaron causas ni candidatos en la lista de aspirantes, con 211 personas y 107 organizaciones nominadas antes de que venciese el plazo el 1 de febrero. Pero el Comité mantiene un secreto absoluto sobre sus preferencias para el que probablemente sea el premio más prestigioso del mundo.

Los ganadores del prestigioso galardón reciben un premio en efectivo de 10 millones de coronas suecas (más de 1,1 millón de dólares) y una medalla de oro, que se entrega en una ceremonia en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte del fundador de los premios, el inventor sueco Alfred Nobel. Este año, la ceremonia será más reducida por el coronavirus.

El comité del Nobel concedió el Nobel de Medicina a los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, y al británico Michael Houghton por descubrir el virus de la hepatitis C, que destroza el hígado. El de Física recayó en el británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y en la estadounidense Andrea Ghez por sus avances en la comprensión de los agujeros negros.

La poeta estadounidense Louise Glück recibió el Nobel de Literatura en la víspera por su obra “franca e intransigente”. La próxima semana se dará a conocer el ganador del premio en Economía.

___

Jordans informó desde Berlín. Los periodistas de The Associated Press Vanessa Gera en Varsovia, Polonia, y Nicole Winfield y Patricia Thomas en Roma contribuyeron a este despacho.