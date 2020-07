¿Llevar mascarilla supone algún un riesgo para la salud?

No, en la mayoría de los casos. Los bebés y niños pequeños no deberían usarla porque podrían asfixiarse. Lo mismo ocurre con cualquiera que tenga problemas para quitársela sin ayuda.

Los demás pueden utilizar mascarilla sin poner en peligro su salud, según los expertos, a pesar de los falsos rumores que indican lo contrario.

En las zonas donde el COVID-19 se está propagando, los expertos en salud coinciden en que usar mascarillas o cubrebocas en público reduce el riesgo de transmitir el virus cuando no se puede mantener una distancia social de alrededor de dos metros (seis pies).

El coronavirus se propaga principalmente a través de las gotitas que salen de la boca de la gente al hablar, reír, cantar, toser y estornudar. Las mascarillas reducen la posibilidad de que esas gotitas lleguen a otras personas. Aunque no tenga síntomas, una persona puede ser portadora del virus y propagarlo.

Cuando el ambiente es húmedo, podría parecer que es más difícil respirar si no se está acostumbrado a llevar mascarilla, dijo Benjamin Neuman, profesor de biología de la A&M University-Texarkana de Texas. Pero los barbijos no reducen significativamente la cantidad de oxígeno que llega al cuerpo, agregó.

“El cuerpo es bastante bueno adaptándose para mantener los niveles de oxígeno donde deben estar”, apuntó.

Tampoco existen evidencias de que el uso de mascarillas cause infecciones por hongos o bacterias, según Davidson Hamer, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston. Las mascarillas desechables están hechas para ser utilizadas una vez y luego tirarlas a la basura. Con las de tela, es una buena idea lavarlas de forma regular.

Llevar mascarilla puede ser incómodo, pero las autoridades sanitarias dicen que se debe evitar cualquier impulso de tocarse la cara. Esto podría llevar los gérmenes de las manos a la nariz, boca u ojos.