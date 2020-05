Estudios hallan que cáncer y COVID-19 son mezcla peligrosa

Solo la mitad de los estadounidenses estarían dispuestos a vacunarse contra la COVID-19 si los científicos que trabajan contrarreloj para crearla pudieran lograrlo, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Es una proporción insólitamente baja, dados los esfuerzos que se realizan en la carrera global para lograr una vacuna contra el coronavirus que ha provocado una pandemia desde su aparición en China a fines del año pasado. Pero algunas personas se dejarían convencer de arremangarse: según la encuesta difundida el miércoles, el 31% simplemente no estaba seguro si recibiría la vacuna. Uno de cada cinco dijo que se negaría.