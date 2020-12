EEUU: Casi 37.000 muertes por COVID-19 en noviembre

En Pensilvania, si vas a socializar con tus amigos, se supone que deberían usar mascarillsa. Esa es la regla, pero Barb Chesnut no pretende cumplirla.

“Nadie me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer en mi propia casa”, dijo Chestnut, de 60 años. “No pagan mis cuentas y no me van a decir qué hacer”, agregó la habitante de Shippensburg.