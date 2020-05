COVID-19 en Pennsylvania, 26 de mayo: 451 casos nuevos, 13 nuevas muertes

WASHINGTON (AP) — Es poco probable que la mayoría de los estadounidenses regrese pronto a los restaurantes, bares, teatros o gimnasios, a pesar de que las autoridades estatales y locales de todo el país permitan cada vez más la reapertura de negocios, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Esa vacilación a raíz de la pandemia de coronavirus podría frenar cualquier recuperación de lo que ha sido la recesión económica más aguda y más rápida en la historia de Estados Unidos. Apenas el 42% de quienes asistían a conciertos, películas, teatros o eventos deportivos al menos una vez al mes antes del brote dicen que lo harían en las próximas semanas si pudieran. Sólo alrededor de la mitad de los que regularmente iban a comer a restaurantes, se ejercitaban en el gimnasio o viajaban dijeron que se sentirían cómodos volviendo a hacerlo.